"ناشيونال إنترست": لا ضرورة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أنه ”ينبغي على الرئيس جو بايدن أن يسحب القوات الأمريكية من سوريا مثلما فعل في أفغانستان، بدعوى أنه لم يعد هناك سبب لبقاء تلك القوات بعد هزيمة تنظيم داعش في سوريا“.

واعتبرت المجلة، في تقرير نشرته الأحد، أن ”تعهد واشنطن بالإبقاء على قوات رمزية في سوريا، يمثل خطأ إستراتيجيا فادحا والتزاما بمهمة غير مستدامة، مع عدم وجود هدف نهائي واضح يمكن تحقيقه وخاصة الاستمرار في حماية أكراد سوريا“.

وقالت المجلة إن ”المهمة القتالية ضد داعش تتناقض بشكل كبير مع المهمة الحالية في سوريا، حيث كان طرد داعش من الأراضي التي يعمل منها، مهمة محدودة وقابلة للتحقيق، وكانت القوة العسكرية هي الأداة المناسبة لها“.