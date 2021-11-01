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زلزال بقوة 5.2 يضرب شمال شرق اليابان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة توهوكو شمال شرق اليابان صباح اليوم "الإثنين" ، فيما سجل 4 درجات في محافظات إيباراكي وفوكوشيما وتوتشيغي شمال غرب طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي " بسبب الزلزال .. لافتة إلى أن مركز الزلزال كان في الجزء الشمالي من إيباراكي على عمق حوالي 60 كيلومترا تحت سطح الأرض وشهدت أحياء وسط طوكيو هزات طفيفة بمقياس 3 شيندو على المقياس الياباني بسبب الزلزال التي وقع في الصباح الباكر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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