شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.2 يضرب شمال شرق اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة توهوكو شمال شرق اليابان صباح اليوم "الإثنين" ، فيما سجل 4 درجات في محافظات إيباراكي وفوكوشيما وتوتشيغي شمال غرب طوكيو.



وقالت وكالة الأرصاد اليابانية لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي " بسبب الزلزال .. لافتة إلى أن مركز الزلزال كان في الجزء الشمالي من إيباراكي على عمق حوالي 60 كيلومترا تحت سطح الأرض وشهدت أحياء وسط طوكيو هزات طفيفة بمقياس 3 شيندو على المقياس الياباني بسبب الزلزال التي وقع في الصباح الباكر.