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روسيا تتجاوز حاجز الـ 8 ملايين ونصف المليون إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 8 ملايين ونصف المليون إصابة بتسجيلها/ 40402 إصابة مقابل/ 40993 اصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و 554 ألفا و 192 اصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض طفيف في الوفيات بكورونا ، حيث تم رصد / 1155 حالة وفاة / مقارنة بيوم أمس / 1158 وفاة / ،ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 239ألفا و693 حالة وفاة ، مع تماثل 23187 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى ىسبعة ملايين و381 ألفا و 726 حالة شفاء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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