5 ملايين وفاة بكورونا.. وتعليق من الأمين العام للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

بلغت حصيلة الوفيات جبائحة فيروس كورونا اليوم الخميس إلى 5 ملايين، حسب ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي اعتبر هذا العدد من الضحايا "فشلاً" عالمياً.



وقال غوتيريش في بيان: "سيكون من الخطأ الاعتقاد أن الجائحة قد انتهت. خففت القيود في الكثير من الأماكن، لكن علينا الجمع بين التطعيم واليقظة، على سبيل المثال مع الإجراءات التي أثبتت فعاليتها مثل استخدام الكمامات أو التباعد الاجتماعي".

وتابع "الملاييين الخمسة، تمثل تحذيرا واضحاً بأننا لا نستطيع خفض اليقظة، وأنه لا تزال هناك مستشفيات ممتلئة وعاملون صحيون منهكون، بينما يستمر خطر انتشار متحورات جديدة تقضي على المزيد من الأرواح".

واعتبر أن هذا العدد "المدمر" يظهر أن "العالم يفشل، لأنه بينما تعطي الدول الغنية جرعات ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا، لقح 5% فقط من سكان إفريقيا".

وأكد أن المعلومات المغلوطة، و"قومية اللقاحات" وانعدام التضامن العالمي تسمح باستمرار انتشار الفيروس، وناشد قادة العالم زيادة التبرعات وتحسين التوزيع العالمي للجرعات للتصدي لهذه المشاكل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدف يتمثل في وصول نسبة الحاصلين على اللقاحات قبل حلول نهاية هذا العام إلى 40% من سكان دول العالم، وأن ترتفع النسبة إلى 70% بحلول منتصف 2022.