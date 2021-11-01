شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يحتفلون بقرداحي بأمر حاكمهم العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعطى الحاكم الإيراني العسكري لصنعاء حسن إيرلو أوامره للحوثيين بالاحتفال بوزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، مكافأة على إساءاته لدول الخليج، ودفعهم لتعليق لافتات بصوره في قلب العاصمة المختظفة.

وتلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الإشارة الصادرة عن طهران، وأقامت احتفالية لم يكن قرداحي نفسه يحلم بها حيث علقت صوره في الميادين والشوارع، وفقا لموقع «العين الإخباري» الإماراتي الذي وثق صور المهزلة الحوثية عبر وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الصحيفة «إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وجد من يلتفت لإساءاته لدول الخليج عبر ميليشيات الحوثي، التي علقت صوره على لوحات إعلانية في صنعاء»، مشيرة إلى أن قرداحي»المعلق» دبلوماسيا، منذ اتخذت دول عدة إجراءات ضد بلاده بسبب إساءته لدول الخليج، وانحيازه الواضح لميليشيات الحوثي، ووصف اعتداءاتهم على اليمنيين والسعودية بـ»الدفاع عن النفس»، وجد نفسه معلقا في العاصمة اليمنية «المغتصبة».

والتقطت الصحيفة تغريدة لممثل إيران في صنعاء حسن إيرلو تحمل توجيه الاحتفاء بقرداحي كتب فيها «تحية لكل المواقف التي يعلنها أحرار العالم تجاه ما يحدث من عدوان على الشعب اليمني المظلوم، منذ سبعة أعوام.. نعم جورج قرداحي..»، لينفذ الحوثيون المطلوب في اليوم التالي مباشرة دون تفكير.

في المقابل، انتفض اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لاختطاف القرار من قبل الحوثيين خلال تلك السبع سنوات من الانقلاب الحوثي، والعبث بأمن المنطقة، وكتب أحد المعلقين «الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء يوجه المستوطنين الإماميين أحفاد المجرم الفارسي يحي الرسي (الحوثيين) في كل شيء، والقرد داحي يبدو أنه لا يعلم من هم أبناء اليمن..اليمن ليس المستوطنيين الذين لا يمثلون 4٪ من شعبنا يا قرداحي».

وأطلق قرداحي الذي عين أخيرا وزيرا للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي تصريحات سلبية بحق السعودية والإمارات، بشأن حرب اليمن، انحاز فيها لميليشيات الحوثي، ما استدعى أغلب دول الخليج سحب سفرائها من بيروت، واستدعاء بعثاتها هناك.