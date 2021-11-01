شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش طلب تخصيص أرض تابعة للأوقاف لإنشاء مدارس عليها بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوى بمدينة ملوى محافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها، بحضور سيد محروس ممثل وزارة الأوقاف.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بسرعة الموافقة والاستجابة من وزارة الأوقاف والاستغناء عن هذه المساحة لمحافظة المنيا بنظام الاستبدال، موضحا أنه قد سبق وتقدم بطلبات منذ عامين لوزير الأوقاف ولمحافظ المنيا، وقام المحافظ السابق بمخاطبة الأوقاف للاستغناء بنظام الاستبدال.

وشدد عبد الستار، على ضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات حتى يتم إنشاء مدارس على هذه الأرض، داعيا الأوقاف إلى مراعاة البعد الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بعد شهر، للانتهاء من هذا الموضوع وحسمه، لمنح فرصة لدراسته والرد عليه من قبل وزارة وهيئة الأوقاف.

وأكدت اللجنة على ضرورة حضور هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية فى الاجتماع المقبل، لحسم هذا الموضوع، وذلك لأن ممثل "الأبنية التعليمية" لم يحضر خلال انعقاد الاجتماع.