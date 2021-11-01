شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.

يشار إلي أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الثاني أسفرت عن فوز النائب حسام الدين عوض الله برئاستها، وكلا من النائبين رشا رمضان ومحمد الجبلاوي بالوكاله، وخالد مشهور بأمانة السر.