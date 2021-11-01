شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على 10 مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى غدا الثلاثاء.

وكان المجلس قد وافق على 10 مشروعات قوانين خلال جلسته العامة اليوم، منها 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون المرور والطفل، وتعديلات قانون العقوبات.