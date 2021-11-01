بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على كافة الانحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الغد عبارة عن شبورة مائية كثيفة احيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة

وأكدت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.