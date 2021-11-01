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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا بنك الإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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