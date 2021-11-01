فصل رأسه عن جسده وسار في الشارع.. تحديد هوية ضحية "جريمة الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر في محافظة الإسماعيلية عن هوية الشاب الذي راح ضحية الجريمة المروعة التي وقعت في تقاطع شارع البحري مع شارع طنطا وسط مدينة الإسماعيلية، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع أمام أنظار المارة.

وقال المصدر إن المجني عليه، يدعى "محمد الصادق" ويبلغ من العمر 42 عامًا ويقيم في منطقة البلابسة، بينما لم يتم تحديد دوافع وملابسات الجريمة حتى الآن.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع ارتكاب الواقعة، ومنعت المواطنين من ردم آثار الدماء التي غطت الأرض في موقع ارتكاب الجريمة.

كان شاب تخلص من آخر في تقاطع شارع طنطا مع شارع البحري، بقتله وفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملًا الرأس المفصول في يده عبر الشارع وسط ذهول المواطنين.

وشهد محل ارتكاب الجريمة البشعة، استغاثة بعض المارة الذين تعالت صيحاتهم، حال ارتكاب المتهم الواقعة، وسيره حاملًا السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "ساطور" تقطر منه الدماء.

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