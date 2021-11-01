السيسي يلتقي المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء اللبناني على هامش قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على هامش انعقاد الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صور لقاء الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.