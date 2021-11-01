ذبحه وفصل رأسه عن جسده في الشارع.. "الشرطة تصل إلى موقع "جريمة الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

وصلت قوات الشرطة في محافظة الإسماعيلية إلى، شارع طنطا وسط مدينة الإسماعيلية، موقع الجريمة البشعة التي هزت أرجاء المحافظة، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع أمام أنظار المارة.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع ارتكاب الواقعة، ومنعت المواطنين من ردم آثار الدماء التي غطت الأرض في موقع ارتكاب الجريمة.

كان شاب تخلص من آخر في شارع طنطا بقتله وفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملًا الرأس المفصول في يده عبر الشارع وسط ذهول المواطنين.

وشهد محل ارتكاب الجريمة البشعة، استغاثة بعض المارة الذين تعالت صيحاتهم، حال ارتكاب المتهم الواقعة، وسيره حاملًا السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "ساطور" تقطر منه الدماء.