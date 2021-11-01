سر تدريب أنقذ طلاب مدرسة الأورمان بالعمرانية من كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أجرى رجال الدفاع المدني بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد حريق شب في مخزن كتب مدرسية داخل مدرسة الأورمان بالعمرانية، اليوم الاثنين.

مصادر مسؤولة نفت ما تردد عن إجراء المدرسة لتجربة إخلاء عن الحريق ما نتج عنه اندلاع النيران، مؤكدة أن الأمر عار تماما من الصحة.

أشادت المصادر باتباع القائمين على المدرسة لخطة الأمن والسلامة فضلا عن تدريب التلاميذ على خطط الإخلاء بشكل دوري "علشان كده محصلتش إصابات".

تبين بالفحص والمعاينة حدوث ماس كهربائي بمخزن الكتب المدرسية ما نتج عنه اختراق محتوياته.

سرعة تحرك رجال الدفاع المدني حالت دون تفاقم الأوضاع من خلال إخلاء المدرسة من الطلاب.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مدرسة بشارع خاتم المرسلين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين نشوب الحريق بمخزن الكتب وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات وسط تواجد القيادات الإشرافية.