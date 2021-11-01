التحالف يدمر موقعين للصواريخ الباليستية في صعدة وعمران

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إنه دمر موقعين للصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين، كاشفا أن العملية شملت منصات الإطلاق والصواريخ. وأضاف التحالف في بيان أنه تم تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.



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