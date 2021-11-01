شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق آثار القصف الحوثي لمسجد في مأرب.. وارتفاع أعداد الضحايا لـ39 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق فيديو نشرته قناة “الحدث” عملية القصف الحوثي على مسجد ودار حديث بمنطقة العمود الآهلة بالسكان جنوب مأرب اليمنية. وأظهر الفيديو آثار الخراب والدمار التي خلفها الهجوم، ووثق أوراق من المصحف تعرضت للحرق والتمزيق جراء الهجوم الإرهابي على الأبرياء العزل. وارتفع عدد ضحايا القصف إلى 39 قتيلا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم حالتهم حرجة.

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