شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها حول قلعة ويندسور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التُقطت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي أمرها الأطباء بالراحة لأسبوعين من الواجبات الملكية، اليوم الاثنين وهي تقود السيارة بنفسها حول ضيعتها بقلعة وندسور.

وتظهر الملكة البالغة من العمر 95 عاما في الصورة المنشورة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

وفي الشهر الماضي، اضطُرت ملكة بريطانيا لإلغاء بعض الارتباطات المزمعة، وقضت ليلة في المستشفى بسبب وعكة صحية غير محددة، لا صلة لها بكوفيد-19، وكانت تلك هي أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وقال قصر بكنجهام إن أطباءها أمروها بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26)، التي تنطلق اليوم الاثنين في اسكتلندا.