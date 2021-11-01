شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تبحث عن خبراء لدراسة منشأ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت منظمة الصحة العالمية، البحث عن خبراء للانضمام للجنة لدراسة منشأ فيروس كورونا، حيث تسعى لضم مزيد من المتخصصين في مجالات مثل الأمن البيولوجي.

وأعلنت المنظمة، أنها تبحث عن خبراء في مجالات العلوم الاجتماعية، والأخلاقيات، والعلوم السياسية، وعلم الإنسان، والسلامة البيولوجية.

وكانت المنظمة قد اقترحت في أكتوبر الماضي فريقا جديدا يضم 26 خبيرا لقيادة تحقيق بشأن منشأ مرض كوفيد19- وأمراض أخرى، عقب أن أحاط الجدل بمحاولة سابقة.

يشار إلى أن مهمة مشتركة بين المنظمة والصين قد توصلت مطلع هذا العام، إلى أن فيروس كورونا ربما يكون انتشر من الخفافيش إلى الانسان عبر حيوان أخر، كما اعتبر الفريق أيضا أن احتمال تسرب الفيروس من مختبر هو أقل الاحتمالات.