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النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (٩٦) مليونا و (٧٠٨) الفا و( ٦٦٠ ) برميلاً ، بايرادات بلغت (٧) مليار و(٦٨٠) مليون دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (٩٣) مليون و(٣٨٦) الف و (٩٧٥) برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( ٣) مليونا و( ١١) الفا و( ٩١٧ ) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن ( ٣٠٩ ) الف و( ٧٦٨ ) برميل".

وأوضحت، أن "المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (٣) مليون و(١٢٠) الف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( ٧٩.٣٧٦ ) دولارا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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