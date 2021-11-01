انت الان تتابع خبر احد امراض المجتمع يدفع فتاة الى الانتحار في الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقدمت فتاة كويتية تبلغ من العمر 15 عاما على الانتحار من فوق بناية مؤلفة من 14 طابقا بسبب تعرضها للتنمر في المدرسة.
وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن "فتاة كويتية في منطقة الفنطاس بجنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة".
واضافت إن "الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا"، مشيرة إلى أن "الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، و قصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها".
واضافت إن "الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا"، مشيرة إلى أن "الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، و قصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها".