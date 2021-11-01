احد امراض المجتمع يدفع فتاة الى الانتحار في الكويت

وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن "فتاة كويتية في منطقة الفنطاس بجنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة".

واضافت إن "الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا"، مشيرة إلى أن "الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، و قصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها".

