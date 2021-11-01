العراق يفكك خلية إرهابية في الأنبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار.



وقال اللواء رسول في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف اللواء رسول أن "القوات نفذت واجبها الأول في مُحافظة الأنبار، حيث تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من (6) إرهابيين في الفلوجة والرمادي"، مشيراً الى "إلقاء القبض أيضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد".

ولفت إلى أن "نوعية العمليات المذكورة لجهاز مُكافحة الإرهاب لها أهمية عالية كونها تمنع العناصر الإرهابية المهزومة أن يكون لها موطئ قدم في المُدن الآمنة"، حسبما نقل البيان.