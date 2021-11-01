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رئيس "قضايا الدولة" يشهد انطلاق البرنامج التدريبى لأعضاء الهيئة بـ"الوطنية للتدريب"

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة في زيارة لمتدربي برنامج أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعتي 2013 و2014 في أول أيام برنامجهم التدريبي، والذي يتدرب خلاله 364 عضوا بالهيئة ممن يشغلون منصب مندوب مساعد من دفعتي 2013 و2014.

وأثنى رئيس هيئة قضايا الدولة على المحتوى المقدم للمتدربين خلال البرنامج التدريبي، وكذلك دور الأكاديمية في تطوير العنصر البشري المصري في العديد من أجهزة الدولة، كما تحدث مع المتدربين من أعضاء الهيئة عن أهمية الدور الذي يقومون به، وأهمية التدريب في مساعدتهم للوصول لأعلى درجات الكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهم.

يشمل البرنامج عدة محاور تدريبية منها محور المهارات الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، محور المهارات القيادية، محور الأمن القومي، المحور القانوني، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

يأتي هذا البرنامج تكليلاً للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قضايا الدولة الذي انطلق منذ عام 2018، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المشاركة في تدريب أعضاء الهيئة من دفعتي 2013 و2014، والمساهمة في سياسة هيئة قضايا الدولة في خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التي يجب توافرها في أي رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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