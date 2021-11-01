شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يوافقون على 7 مشروعات قوانين للتنقيب عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقتهم على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الاتفاقيات محل المناقشة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وتوفير العديد من فرص العمل ومواجهة التنقيب العشوائى المنتشر بمختلف المناطق، وتطوير هذه الصناعة المهمة.

وفى السياق ذاته أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الـ7 مشروعات، قائلا: "ونأمل توقيع مزيد من هذه الاتفاقيات التى تساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة والحد من الاقتراض".

وأوضح إسماعيل، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أنه هذه الاتفاقيات لا تنص على التنقيب عن الذهب فقط، إنما أيضا عن المعادن المصاحبة له بما يدعم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى تدريب العاملين".