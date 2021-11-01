شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة بمجلس النواب: احتياطى مصر من الذهب ارتفع 6 أطنان فى 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح الفقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الصحراء الشرقية بها الكثير من الثروات التعدينية، لافتا إلى أنه خلال الـ11 عاما الماضية تمكنت شركة أجنبية واحدة تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب من دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 5.5 مليار دولار خلال تلك الفترة.

كما أشار الفقى، إلى أن احتياطى الذهب كان يبلغ نحو 74 طن قبل 11 عام، والآن يبلغ نحو 80 طن، ما يعنى توفير 6 أطنان ذهب من شركة واحدة أسترالية خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الاتفاقيات محل المناقشة من شأنها رفع الاحتياطى المصرى من الذهب.