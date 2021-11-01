شكرا لقرائتكم خبر عن أراد الإعدام لنفسه.. أغرب قصة اعتداء على المارة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ارتدى زي "الجوكر" وأصاب 17 شخصا وتأسف لعدم قتلهم

ذكرت وسائل إعلام يابانية نقلا عن الشرطة، أن الشاب الذي كان يرتدي زي الجوكر وأصاب 17 شخصا في هجوم استخدم فيه سكينا ونيران، في أحد خطوط قطار طوكيو كان يريد "قتل الأشخاص ويحصل على عقوبة الإعدام".

ومساء الاحتفال بالهالوين، هاجم الرجل، البالغ 24 عاما من العمر، الركاب بسكين في قطار خط "كيو" وأضرم النيران باستخدام سائل الولاعات.

وتردد أن مسنا كان قد تعرض لطعنة في الصدر في حالة حرجة، فيما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الشهود رجلا يرتدي سترة بنفسجية اللون وعليها قميص أخضر.

وأوضحت وسائل إعلام يابانية، أن المهاجم قال للشرطة إنه معجب جدا بسلسلة أفلام باتمان التي ظهر فيها الجوكر، فيما ألقي القبض عليه بينما كان لايزال في موقع الحادث للاشتباه في الشروع في قتل.

وأشارت إلى أن الشرطة أوضحت إنه كان يفكر في كيفية الحصول على عقوبة الإعدام منذ شهور، كما أنه اختار عمدا قطارا سريعا لهجومه لأن مثل تلك القطارات تقف قليلا وعادة ما تكون مزدحمة بالركاب، فيما أعرب الرجل عن أسفه للمحققين أنه لم يتمكن من قتل أي شخص في الهجوم.