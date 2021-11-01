شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة سقطرى اليمنية يثمّن الدور التنموي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان محافظة أرخبيل سقطرى والإشراف على وصول مساعدات المركز إلى المحافظة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

وقام الفريق بالاجتماع كذلك مع وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي سعد السقطري، ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعليم أحمد غانم، و مدير عام مكتب وزارة الصحة عبدالحافظ قيهان.

وتطرق اللقاء إلى جملة من الاحتياجات الأساسية للمحافظة في الوضع الراهن في مختلف القطاعات، وكذلك المساعدات الغذائية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.

وثمن وكيل المحافظة صالح السقطري دور المملكة العربية السعودية في تدخلها الإنساني والتنموي بالمحافظة وأذرعها مركز الملك سلمان للإغاثة ومكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدا بأن السلطة المحلية ستذلل كل الصعاب التي يواجهها الأشقاء.

ووجه وكيل المحافظة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.