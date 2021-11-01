شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر اقلاع طائرة «السعودية» ساعة من مطار القاهرة لاصطدامها بـ «ونش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية صباح اليوم بـ " ونش" خدمات ارضية "البوش باك"على على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولى .

وأكدت مصادر أنه بعد صعود ركاب الرحلة رقم " 313 " المتجهة إلى الرياض على متن الطائرة من طراز ايرباص" A330- 300 " وبعد إنهاء كافة الإجراءات واستعدادات إلاقلاع، اصطدمت الطائرة بأحد اوناش الخدمات الأرضية على أرض المهبط ولم يؤثر ذلك على الطائرة ، فيما تسبب في تأخر إقلاعها لمدة ساعة لحين انتهاء فحص منطقة الاصطدام والتأكد من سلامتها الفنية، وعدم وجود تلفيات تؤثر على سلامة الرحلة والركاب.

وقرر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي المحاسب مجدي إسحق، تشكيل لجنة فنية لبيان اسباب الحادث وحجم الأضرار بالمهبط .