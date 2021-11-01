شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود التونسي يحبط 6 عمليات هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات حرس الحدود البحري التونسية قبالة سواحل عدد من المحافظات التونسية ست عمليات هجرة غير شرعية أَوقفت على إثرها 125 مهاجراً غير شرعي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا في طريقهم نحو الضفة المقابلة من المتوسط من يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء، مشيراً إلى أنه أُحِيل جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.