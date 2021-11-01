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حرس الحدود التونسي يحبط 6 عمليات هجرة غير شرعية

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الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات حرس الحدود البحري التونسية قبالة سواحل عدد من المحافظات التونسية ست عمليات هجرة غير شرعية أَوقفت على إثرها 125 مهاجراً غير شرعي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا في طريقهم نحو الضفة المقابلة من المتوسط من يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء، مشيراً إلى أنه أُحِيل جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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