شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : أوكرانيا تستخدم الاستفزازات لاستدراجنا لقتال الانفصاليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن أوكرانيا تستخدم الاستفزازات في محاولة لاستدراج روسيا إلى القتال مع الانفصاليين في شرق البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء قال لافروف خلال المقابلة إن "هناك تصعيد واضح" في التوترات في المنطقة.

وأضاف لافروف أيضا أن "هناك محاولات لخلق وضع استفزازي، لإثارة نوع من الرد من الميليشيا وجذب روسيا إلى نوع من استخدام القوة"، في إشارة إلى المقاتلين الانفصاليين.