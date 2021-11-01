اخبار العالم

روسيا : أوكرانيا تستخدم الاستفزازات لاستدراجنا لقتال الانفصاليين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : أوكرانيا تستخدم الاستفزازات لاستدراجنا لقتال الانفصاليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن أوكرانيا تستخدم الاستفزازات في محاولة لاستدراج روسيا إلى القتال مع الانفصاليين في شرق البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء قال لافروف خلال المقابلة إن "هناك تصعيد واضح" في التوترات في المنطقة.

وأضاف لافروف أيضا أن "هناك محاولات لخلق وضع استفزازي، لإثارة نوع من الرد من الميليشيا وجذب روسيا إلى نوع من استخدام القوة"، في إشارة إلى المقاتلين الانفصاليين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا