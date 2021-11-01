شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأمريكية "USS Portland".

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان له اليوم، أن التدريب تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة, منها تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر وتبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك.

واضاف عبدالحافظ، أن التدريب استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك, إلى جانب مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذلك تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.