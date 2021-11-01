اخبار العالم

ريال مدريد يكافئ فينيسيوس و يضاعف عقده

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يكافئ فينيسيوس و يضاعف عقده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت صحيفة "الماركا" أن "راتب فينيسيوس جونيور الحالي هو 3.5 مليون يورو وفي التجديد المتوقع لعقده الأطراف المعنية لا تستبعد وصول راتبه الجديد إلى 10 مليون يورو أو حتى يتجاوز هذا الرقم نظرا لتألق اللاعب ومساهمته في انتصارات الفريق هذا الموسم.

يذكر ان فينيسيوس احتاج فقط إلى 14 تسديدة على المرمى ليسجل 7 أهداف أي أنه من بين كل تسديدتين يقوم بهما يسجل واحدة ولو سار على هذا المعدل حتى نهاية الموسم لربما يكرر مافعله ورونالدو.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا