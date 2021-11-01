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الصحة تعلن توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بايونتك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر – بايونتك.
وجاء في وثيقة عن الوزارة، وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت إعطاء لقاح فايزر – بايوتنك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة انتشار فايروس وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الفايروس تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر – بايونتك من عمر 12 سنة فما فوق".

وأضافت، "على أن تكون الأولوية للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".

أدناه الوثيقة:

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