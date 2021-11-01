انت الان تتابع خبر الصحة تعلن توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بايونتك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر – بايونتك.