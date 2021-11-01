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توتنهام يقيل مدربه بعد سلسلة نتائج مخيبة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الموقع الرسمي للنادي اللندني عبر الإنترنت، أن المدرب سانتو و 3 من مساعديه غادروا النادي اللندني بعد إقالتهم رسميًا، وذلك عقب الخسارة من نادي مانشستر يونايتد في أول أمس السبت.

وكان نونو إسبيريتو تولى تدريب السبيرز في صيف العام الحالي قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكنه لم يستمر، ليدخل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي كمرشح لتدريب السبيرز بعد إقالة نونو سانتو.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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