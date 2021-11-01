توتنهام يقيل مدربه بعد سلسلة نتائج مخيبة

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية