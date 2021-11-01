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اكتشاف سلالتي 'مو' و'لامدا' لكورونا في روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، عن سلالتين في روسيا من متحور فيرس ، وهما "مو" و"لامدا".
وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا".

ووفقا له، فإن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن سلالة "لامدا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.


وتم اكتشاف سلالة "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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