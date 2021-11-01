اكتشاف سلالتي 'مو' و'لامدا' لكورونا في روسيا

وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا".

ووفقا له، فإن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن سلالة "لامدا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.



وتم اكتشاف سلالة "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.