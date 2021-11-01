عاجل.. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة توريطها في عمل عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة خلق وضع استفزازي لتوريط موسكو في عمل عسكري لدعم مقاتلين انفصاليين شرق البلاد.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن أوكرانيا تستخدم الاستفزازات في محاولة لاستدراج روسيا إلى القتال مع الانفصاليين في شرق البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء قال لافروف خلال المقابلة إن "هناك تصعيد واضح" في التوترات في المنطقة.

وأضاف لافروف أيضا أن "هناك محاولات لخلق وضع استفزازي، لإثارة نوع من الرد من المليشيات وجذب روسيا إلى نوع من استخدام القوة"، في إشارة إلى المقاتلين الانفصاليين.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بدعم الانفصاليين وتأجيج الصراع الذي بدأ في عام 2014 .