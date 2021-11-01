لوبان تقلص الفارق مع ماكرون و"الجولة الثانية" محتملة (استطلاع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قلصت السياسية اليمينية مارين لوبان الفارق بينها وبين متصدر استطلاعات الانتخابات الفرنسية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.



وتراجعت نسبة تقدم ماكرون على منافسيه في الانتخابات المقررة في 10 أبريل/ نيسان المقبل إلى 5ر24% من الناخبين، مقابل 2ر25% في الأسبوع السابق، وفقا لمتوسط النتائج في استطلاعات رأي أعلنته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ووفقا لبلومبرج، تقدم ماكرون بفارق سبع نقاط مئوية على أقرب منافسيه، مارين لوبان، بعد أن كان الفارق 4ر7 نقاط مئوية قبل أسبوع.

وحقق إريك زمور أكبر تقدم حيث زادت شعبيته في الأسبوع نقطة مئوية كاملة.

وكانت أكبر خسارة هذا الأسبوع من نصيب جان لوك ميلينشون حيث تراجعت شعبيته نقطة مئوية كاملة أيضا.

ونشر منظمو الاستطلاعات أيضا توقعات لجولة ثانية محتملة، على أن تجرى بعد أسبوعين من الجولة الأولى إذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى.