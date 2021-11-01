شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديل تشريعى فى قانون الطفل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تعديل قانون الطفل فى شأن ترخيص قيادة المركبات الآلية.

وتضمن تعديل قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب للمادة 50 فى فقرتها الأولي، "أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية".

كما وافق المجلس علي تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب " كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".

وخلال المناقشات، قد طالب النائب حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، بأن يكون هناك توازن تشريعي ففي الوقت الذي تم خفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة لـ16 عاما، فهناك دول تتيح الزواج المبكر لأقل من 18 عاما، ولا مانع من تعديل دستوري.