شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء يرفضون انتقادات نائب "التجمع" لأداء الحكومة: شغالة على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اعتراض عدد من النواب، على كلمة النائب عاطف مغاوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والتى وجه فيها انتقادات لأداء الحكومة، خلال مناقشة تعديلات قانون المرور.

قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب،"هو كلام غير مسئول"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد على مدار اليوم.

وأيده فى ذلك، النائب أحمد الألفى، مشيدا بأداء الحكومة، وأبدى اعتراضه على ما ذكره النائب عاطف مغاورى، قائلا،:" مين قال إن التوكتوك مش مرخص، عندى فى ميت غمر التوك توك له ترخيص، ولايجوز لنا إن نشوه صورة الحكومة بهذا الشكل أمام الرأى العام".

وقال النائب محمد الكومى،: "عيب، إحنا جايين هنا نمثل الشعب وليس التمثيل على الشعب"، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى مشروع القانون وما تقوم به من دور فى الشارع.