شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون المرور بعد موافقة "دفاع النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضى، خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973.

ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت ”الخليج 365” علي نسخة منه مادة واحدة إلي جانب مادة النشر، ومفادها " تضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة ( 51 مكرراً ) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 عبارة نصها الآتى : " ، عدا رسم " جمرك " الوارد بالبند الفرعي رقم " 4 " من بند " ثانياً " " رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي " بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة " .

أما المادة الثانية فهي مادة النشر وتقضي بأن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى، أسفرت عن فوز النائب احمد العوضى برئاستها وكل من النائبين أحمد يحى وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

ويدخل في اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي، حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، الدفاع المدنى والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.