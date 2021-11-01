آفاق التنمية بشمال سيناء أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى، أسفرت عن فوز النائب احمد العوضى برئاستها وكل من النائبين أحمد يحيى وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

ويدخل في اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومى، حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، الدفاع المدنى والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.