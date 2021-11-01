ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تلقي قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الإسكندرية)، بتوجههم لمسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول " والكائن بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة واصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم عدا المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر لدولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن (جزء من متحصلات الواقعة- سيارة ميكروباص- 2 سيارة ملاكي "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.