اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تشكر مصر على استقبال الاجتماعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، في 8 أكتوبر الماضي، والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وبناء على طلبها، اجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان و تشاد والنيجر وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حضر الاجتماع رئيس الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بان كوبيش؛ لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ينتمون لتلك الدول كمرحلة أولى وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.

وسادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف، والتي أكدت بمجملها ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري، كما أبدى ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الأجانب الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وتؤكد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.

كما تقدمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات وحسن الاستقبال والضيافة.