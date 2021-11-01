مطار دبي سيعود لكامل طاقته خلال أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الاثنين، إن مطار دبي يعتزم إعادة فتح ما تبقى من ممراته المغلقة خلال أسبوعين ليعود إلى كامل طاقته للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وكان تفشي وباء فيروس كورونا قد عطل خطط مطار دبي التي كانت تستهدف زيادة إجمالي المسافرين إلى 100 مليون خلال عام 2020.

وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق، السماح للمقيمين بالدخول إلى الدولة عبر مطارات دبي دون موافقة مسبقة.

وكانت قد ألزمت القادمين إلى أراضيها من الزوار والمواطنين والوافدين القادمين من دول القائمة الخضراء، إجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المطار، دون الحاجة لدخولهم في حجر صحي، على أن يقوموا بعمل فحصين آخرين في اليومين السادس والتاسع من وصولهم.

كما أعلنت الإمارات سابقا، اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي، وقالت إن ذلك يمكّن الزوار من استخدام نظام ”المرور الأخضر“ على تطبيق ”الحصن“.

ويعتبر مطار دبي أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة ”أو إيه جي أفييشن“ البريطانية المتخصصة في استشارات الطيران.

وبلغت السعة المقعدية في مطار دبي خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2728723 مقعداً، ما منحه الصدارة بفارق يبلغ حوالي 240 ألف مقعد عن أقرب منافسيه، وهو مطار ”شيفول“ بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت ”أو إيه جي افييشن“ أن دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، مهيأة لتسجيل زيادة لافتة في حركة مرور المسافرين العالميين عبر مطاراتها، وذلك بعد إعادة فتح الأسواق التقليدية للمسافرين من وإلى الدولة، وفي مقدمها المملكة المتحدة، فضلاً عن تنظيم ”إكسبو 2020 دبي“ الذي يبدأ اليوم شهره الثاني من مدته الإجمالية التي تبلغ 6 أشهر.