واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن، على “تويتر”، إن “استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا”.

وطالب بلينكن جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وأعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، أمس السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ديسي الإستراتيجية بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.