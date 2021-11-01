إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على إحدى ناقلاتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أحبطت إيران، الاثنين، هجوماً لقراصنة على ناقلة إيرانية في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب، حسب ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

ونقلت الوكالة عن إدارة العلاقات العامة للجيش أن 4 زوارق تحمل ما بين 4 إلى 6 مسلحين اقتربت من الناقلة الإيرانية، لكن فرق الحراسة المنتشرة في المنطقة تحركت على الفور وبادرت بإطلاق النيران التحذيرية فلاذت الزوارق بالفرار.

وفي 16 أكتوبر الماضي، نقل تلفزيون العالم عن قائد بحرية الجيش الإيراني، شهرام إيراني، قوله إن فرقا من القوات الخاصة أحبطت هجوماً من قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

ووقتذاك، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن قراصنة على متن 5 زوارق هاجموا الناقلة، لكنهم فروا بعد تعرضهم لوابل من نيران البحرية الإيرانية.