شكرا لقرائتكم خبر عن في هذا الموعد.. مطار دبي يعود للعمل بكامل طاقته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

كشف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، عن موعد عودة مطار دبي للعمل بكامل طاقته.



وقال الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، اليوم الإثنين، إن مطار دبي سيعود لكامل طاقته التشغيلية خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح أنه سيتم إعادة افتتاح الكونكورس A في مطار دبي الدولي خلال أسبوعين ليعود المطار إلى الطاقة التشغيلية الكاملة مع استمرار تعافي قطاع الطيران من تداعيات الجائحة.

ونقلت رويترز عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قوله إن طيران الإمارات تعتزم إجراء محادثات مع بوينج بشأن طلبيات شراء طائرات 777 إكس قبل وأثناء معرض دبي للطيران المقرر هذا الشهر.

وردا على سؤال من رويترز عما إذا كانت طيران الإمارات ستجري محادثات مع بوينج خلال المعرض الذي يستمر خمسة أيام ويبدأ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "سيكون هناك نقاش قبل وأثناء معرض الطيران".

وقالالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم بدبي، إنه يتوقع أن يرى "صفقات جيدة" للعقود المدنية والعسكرية التي تعلن خلال معرض دبي للطيران 2021.

ويقام المعرض خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ويُعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران حول العالم، ويحظى المعرض، بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتنظّمه شركة تارسوس الشرق الأوسط.

وشدد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على أهمية معرض دبي للطيران 2021 بصفته منصة عالمية تجمع قادة القطاع الدوليين.

وتحدّث عن الدور البارز الذي يلعبه المعرض كمنصة مثالية تجمع قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، موضحاً: «من المتوقع أن تكون دورة هذا العام من المعرض أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة، استناداً إلى عدد الدول والجهات العارضة الجديدة المشاركة».

وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحقيق تواصل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي. إذ يعتبر منصة تجمع القادة والخبراء حول العالم، لشراكات جديدة وتمهد الطريق نحو تعافي القطاع وتحقيق النمو في المستقبل.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يتميز المعرض لهذا العام بطابعه العصري والإبداعي، ويركز على مواضيع مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونرحب باستضافة الأصدقاء والزملاء في القطاع وضيوف دبي من جميع أنحاء العالم».

وتابع: «تعد الفعالية دليلاً واضحاً على كفاءة دبي ودولة الإمارات في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث تصدرت حماية صحة وسلامة الجميع قائمة الأولويات في خطة استجابة الحكومة للأزمة الصحية العالمية بالإضافة إلى تقليل أثرها على اقتصاد الأمة. وها نحن اليوم نستضيف من جديد فعاليات بارزة وبحضور شخصي، ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة».

وتركز دورة هذا العام من المعرض على التقنيات الجديدة وأحدث الابتكارات والحلول التي يقدمها المشاركون.

وستسلط مرحلة تيك إكسبلور الجديدة الضوء على مساهمة التقنيات الناشئة في تعافي قطاع الطيران وتطوير تجربة الطيران بأكملها. كما ستنعقد مؤتمرات جديدة لمعالجة أهم المواضيع المتعلقة بالطيران، مثل التنقل الجوي المتطور والاستدامة والفضاء وحركة الطيران والشحن.

وسيتطرق المشاركون بشكلٍ خاص إلى دور الشركات الناشئة ورجال الأعمال في القطاع، مع فعالية فيستا الخاصة بالشركات الناشئة. ويساهم معرض دبي للطيران من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الجديدة في تشجيع ألمع العقول لابتكار أفكار جديدة تثري القطاع.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن دبي ورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويحظى المعرض، الذي يُعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران حول العالم، بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتنظّمه شركة تارسوس الشرق الأوسط.