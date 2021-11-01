شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النمو السكان العالمي بمعدل 33% خلال 3 عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "المؤسسة الألمانية لسكان العالم" أن نمو سكان العالم تراجع بمقدار نحو الثلث في سياق انخفاض معدلات المواليد في العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت المؤسسة اليوم الاثنين أن معدل المواليد منذ عام 1990 انخفض من متوسط 3.2 طفل لكل امرأة إلى 2.3طفل حاليا.

ورغم ذلك رصدت المؤسسة تباينا ملحوظا في معدلات المواليد بين البلدان والمناطق، حيث يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدل مواليد بواقع 7ر4 طفل لكل امرأة، بينما يبلغ 8ر1 طفل في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد سكان العالم حاليا حوالي 7.9مليار نسمة.