شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: تفكيك خلية إرهابية في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب جُهده الاستخباري والعملياتي على فلول عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف، ان "القوات نفذت واجبها الأول في مُحافظة الأنبار، حيث تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من ( 6 ) إرهابيين في الفلوجة والرمادي"، مشيرا الى "إلقاء القبض ايضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد" .

ولفت، الى ان "نوعية العمليات المذكورة لجهاز مُكافحة الإرهاب لها أهمية عالية كونها تمنع العناصر الإرهابية المهزومة أن يكون لها موطئ قدم في المُدن الآمنة".