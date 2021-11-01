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البحرين: استهداف خميس مشيط عمل إرهابي ممنهج

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الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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