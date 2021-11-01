شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: استهداف خميس مشيط عمل إرهابي ممنهج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.