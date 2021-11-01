قوات تيجراي تسيطر على مدينة أخرى في إقليم أمهرة الإثيوبي

31 أكتوبر , 2021
قالت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اليوم الأحد إنها سيطرت على مدينة استراتيجية أخرى في إقليم أمهرة الإثيوبي تقع على أحد طريقين سريعين رئيسيين يربطان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء في
جيبوتي المجاورة.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة لرويترز عبر موقع لم يكشف عنه في اتصال عبر الأقمار الصناعية إن مقاتلي الجبهة سيطروا على مدينة كومبولتشا ومطارها.
وسيكون الاستيلاء عليها بمثابة مكسب استراتيجي لقوات تيجراي في مواجهة الجيش الاتحادي وحلفائه الذين يحاولون طرد قوات تيجراي من أمهرة.
وقالت قوات تيجراي أمس السبت إنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة الذي سعى عشرات الآلاف من أبناء عرقية الأمهرة للجوء إليه هربا من تصاعد القتال، غير أن الحكومة نفت ذلك.
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